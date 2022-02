Após ter casa queimada, Miss faz vaquinha para reconstruir imóvel

De acordo com Nathalia, a casa estava com cheiro forte de álcool, o que pode indicar que quem cometeu o crime tenha premeditado a ação

Na madrugada do último domingo, 6, a casa da miss pluz size Nathalia Viana da Silva pegou fogo, em Cuiabá. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso, uma vez que também roubaram o notebook dela que estava no imóvel. Na residência, ela morava com os pais.

Em seu perfil nas redes sociais, a vítima contou que utilizava o notebook a trabalho, divulgando seus trabalhos como influencer e também para realizar as atividades do Fórum da capital, onde também trabalha.

“Nem os materiais que uso para fazer os vídeos para as redes sociais foram levados, apenas o notebook”, disse.

Em vídeo, Nathalia mostra a casa destruída pelo fogo. Sobrou apenas uma cama e uma cômoda.

Para reconstruir o imóvel, a miss fez uma vaquinha on-line.

Segundo o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a vítima teme que o conteúdo do computador, que contém processos, possa ser usado de forma indevida para outros crimes.

De acordo com Nathalia, a casa estava com cheiro forte de álcool, o que pode indicar que quem cometeu o crime tenha premeditado a ação.