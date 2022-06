Bolsonaro ataca Lula e governadores do Nordeste por serem contra redução do ICMS

Líder nas pesquisas de intenções de voto, Lula tem dito em entrevistas que redução do ICMS não vai baratear o preço da gasolina e do diesel

O presidente Jair Bolsonaro (PL) atacou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e governadores do Nordeste por criticarem a lei que estabelece teto na alíquota do ICMS dos combustíveis cobrado por Estados.

Líder nas pesquisas de intenções de voto e principal adversário de Bolsonaro no processo eleitoral, Lula tem dito em entrevistas que a redução do tributo não vai baratear o preço da gasolina e do diesel, além de provocar prejuízo aos governos estaduais – o ICMS é a principal forma de arrecadação dos Estados.

“Esse cara que diz que vai baixar os combustíveis quando for eleito presidente. Ele é contra redução dos impostos. Como você pode reduzir preço dos combustíveis? Reduzindo impostos e brigando na ponta para que a Petrobras some sua cota de sacrifícios, que vai somar, no meu entender, para reduzir o preço na refinaria. Ele deve achar que está barata a gasolina”, disse Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais nesta quinta-feira, 30.

O presidente ainda afirmou que o “PT não vai chegar tão cedo ao poder, com toda certeza”.

Pressionada pelo aumento dos combustíveis, a alta da inflação é um dos principais obstáculos para a campanha de reeleição do presidente e vem sendo explorada por Lula como sinal da inabilidade do governo para driblar os efeitos da crise econômica.

Bolsonaro ainda criticou governadores do Nordeste, região onde Lula lidera com larga vantagem nas pesquisas eleitorais, por terem ingressado com ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para barrar a lei que reduz o ICMS.

“Doze governadores entraram na Justiça contra essa redução. Você sabe que a região Nordeste comporta 9 Estados. Esses nove governadores entraram na Justiça para não diminuir o preço dos combustíveis. Ou seja, os governadores do Nordeste estão unidos contra você, contra o contribuinte e contra o trabalhador. Governadores que o apoiam PT estão contra a redução dos combustíveis”, reclamou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, pediu que os governadores reduzam a alíquota do ICMS para que haja queda no preço dos combustíveis.

“O preço da gasolina já foi reduzido. Em Brasília, combustível já está abaixo de R$ 7. Se os governadores nos ajudarem nesse momento tão difícil para o Brasil, vamos reduzir o preço da gasolina em mais de R$ 1,00”, estimou.

“Estamos adotando solução estrutural para o Brasil. Estamos abaixando tributos. Às vezes, dizem ‘ah, estão abaixando preços na canetada’. Não, estamos respeitando todos os agentes privados, estamos respeitando contratos, estamos diminuindo tributos”, defendeu também o ministro.

Estadão Conteúdo