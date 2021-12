Bolsonaro anuncia IPI zero para barco a vela e diz que medida pode gerar emprego

Danielle Brant

Brasília, DF

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou em sua live semanal que editou portaria para zerar o IPI (imposto sobre produtos industrializados) na importação de barcos a vela e motos aquáticas, argumentando que a medida geraria emprego e impulsionaria o turismo no Brasil.

Bolsonaro afirmou que a portaria permite a importação de barcos a vela novos e usados sem 20% de IPI. “Deixo claro que esse imposto de importação, o IPI, quando você zera, tem um motivo para isso, você não precisa apresentar uma fonte alternativa para aquilo”, afirmou, ao lado do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães.

“Agora, deixo claro que cada barco a vela no Brasil, que alguém pode achar que é uma tremenda futilidade, né, mas tem suas utilidades para lazer, competições, etc…cada barco a vela emprega em média duas pessoas”, afirmou. O presidente afirmou que a Europa tinha 7 milhões de barcos a vela e “14 milhões de empregos aproximadamente”. “Aqui, com toda certeza, isso vai acontecer”, assegurou.

A seguir, Bolsonaro anunciou IPI zero para importação de motos aquáticas. “Qual a intenção nossa com a questão do jet ski? É o turismo no Brasil. Porque a gente está tentando aqui uma maneira de desregulamentar mais ainda, facilitar mais ainda a carteira de habilitação de jet ski, para que seja acessível a todos”, disse.

O presidente afirmou não haver dificuldade em dirigir o veículo aquático. “Em dez minutos é mais do que o suficiente, ou até menos, para você aprender a mexer com jet ski”, disse. Para Bolsonaro, com a desburocratização, desregulamentação e facilitação para carteira de habilitação para a moto aquática, vai haver um “turismo de jet ski no Brasil funcionando.”

“Uma coisa fantástica que vai ajudar o turismo também”, disse.