Bolsonaro anuncia fim de taxa extra e conta de luz mais barata

O presidente Jair Bolsonaro (PL) anunciou, nesta quarta-feira (06), que o país voltará à “bandeira verde” na cobrança de contas de luz a partir do próximo dia 16. O anúncio foi feito nas redes sociais do presidente.

Com a decisão, a conta terá uma redução média de cerca de 20% e, segundo o presidente, todos os brasileiros serão beneficiados. Desde agosto do ano passado, o Brasil está com a bandeira de “escassez hídrica”.

– Bandeira verde para todos os consumidores de energia a partir de 16/04. A conta de luz terá redução de cerca de 20%. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) April 6, 2022

A previsão inicial para a atual bandeira era de que se mantivesse vigente até o final deste mês, mas o governo federal decidiu antecipar a mudança.

“Em 2021 o, Brasil enfrentou a pior seca dos últimos 91 anos. Para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o governo federal teve que tomar medidas excepcionais”, escreveu o presidente em suas redes sociais.

“Com o esforço de todos os órgãos do setor elétrico, conseguimos superar mais esse desafio, e o risco de falta de energia foi totalmente afastado. Os reservatórios estão muito mais cheios do que no ano passado. Os usos múltiplos da água foram preservados”, continuou.