TST homenageia trabalhador com carreira mais longa na mesma empresa

Walter Orthmann, funcionário de mais longa data do Tribunal Superior do Trabalho, completará 100 anos de idade no próximo dia 19. O homem passou a integrar o livro Guinness World Records como o recordista mundial na categoria de Mais Longa Carreira em uma Mesma Empresa e foi homenageado durante a sessão de julgamento da Quarta Turma nesta terça-feira (5). Em 2018, ele foi homenageado pelo TST com a Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho.

O funcionário trabalha há 84 anos na fábrica de tecidos RenauxView, em Brusque (SC), em funcionamento desde 1892. Walter, contratado em 17/1/1938, aos 15 anos, costuma dizer que, “quem trabalha não tem tempo de pensar coisas ruins, nem de adoecer”.

O ministro Ramos, autor da indicação à Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho, lembrou que a carteira de trabalho de Walter Orthmann é anterior à entrada em vigor da CLT, em 1943. “O senhor Walter é uma inspiração para todos nós, um orgulho”, afirmou, desejando “vida longa e muitos anos de trabalho pela frente”.

