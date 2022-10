Bolsonaro abandona tom moderado e, aos gritos, ataca Moraes e Lula

Bolsonaro concedeu a entrevista, de cerca de 40 minutos, após almoçar com o apresentador de TV Datena

Cézar Feitoza, Renato Machado e Matheus Teixeira

Brasília, DF

Depois de conceder diversas entrevistas após o resultado do primeiro turno da eleição em tom sereno e rodeado de aliados políticos, o presidente Jair Bolsonaro (PL) se exaltou nesta sexta-feira (7) e proferiu novos ataques ao presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, e ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com tom de voz agressivo e elevado.

“Alexandre de Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter e mostre o valor das movimentações. É só tentativa de desgaste, isso é bem claro. A minha esposa não tem escritório de advocacia”, disse o presidente, aos gritos, em entrevista no Palácio da Alvorada.

“Você está ajudando a enterrar o Brasil, por questão pessoal. Não sei qual, mas é pessoal. Para onde vai o Brasil com essa quadrilha do PT voltando ao governo?”, completou Bolsonaro, em referência ao presidente do TSE.

Na entrevista, Bolsonaro ainda disse que a quebra de sigilo autorizada por Moraes contra Mauro Cesar Barbosa Cid, ajudante de ordens do presidente, é um “crime”.

“Já desafiei o Alexandre de Moraes, que vazou a quebra de sigilo telemático do meu ajudando de ordens, que é um crime que esse cara fez. É um crime o que esse cara fez. O meu ajudante de ordens, em especial o Cid, é um cara de confiança meu. ‘Cid, aquele assunto com o Putin é assim’. ‘Aquele assunto com o Joe Biden é assado’. E esse cara [Moraes] consegue pegar tudo para ele”, afirmou.

Bolsonaro concedeu a entrevista, de cerca de 40 minutos, após almoçar com o apresentador de TV Datena. O presidente abandonou o discurso moderado que vinha adotando desde domingo (2) e voltou a radicalizar.

“Se você botarem um pinguço para dirigir o Brasil, um cara sem qualquer responsabilidade que tem um rastro de corrupção, um rastro de deboche com a família brasileira, de ataques a padres e a pastores, de ataques às Forças Armadas, de ataques aos policiais, vocês acham que vai dar certo?”, disse o presidente.