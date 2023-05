Bolsonaristas são condenados por bomba em caminhão perto de aeroporto em Brasília

Os crimes imputados aos dois são expor a perigo a vida ou o patrimônio mediante colocação de dinamite e causar incêndio em combustível ou inflamável

Dois apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, acusados de tentar explodir um caminhão nas proximidades do aeroporto de Brasília na véspera do Natal, foram condenados em primeira instância nesta quinta-feira (11) pela Justiça do Distrito Federal.

George Washington de Oliveira Sousa foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão, e Alan Diego dos Santos Rodrigues, a cinco anos e quatro meses. Os dois estão presos, mas ainda poderão recorrer.

Os crimes imputados aos dois são expor a perigo a vida ou o patrimônio mediante colocação de dinamite e causar incêndio em combustível ou inflamável. George Washington também recebeu a pena por porte ilegal de arma de fogo e artefato explosivo.

Um terceiro acusado, Wellington Macedo de Souza, que é considerado foragido, também é réu no caso, mas teve seu processo desmembrado.

A bomba foi desarmada após o motorista do caminhão perceber a colocação do artefato no veículo e chamar as autoridades.