Bolsonarista Oswaldo Eustáquio se filia ao PMN e lança pré-candidatura ao Senado

Camila Mattoso

Brasília, DF

O bolsonarista Oswaldo Eustáquio se filiou ao PMN na quinta-feira (11), lançou sua pré-candidatura ao Senado por São Paulo e convidou o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub para ser o candidato ao governo pelo partido.

“A minha presença é para tornar o PMN a casa para os conservadores de São Paulo”, disse Eustáquio em vídeo gravado durante a assinatura da filiação.

O bolsonarista é investigado nos inquéritos das fake news e das milícias digitais e chegou a ser preso pela Polícia Federal por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF. Antes do PMN, ele se filiou ao PTB, mas foi expulso do partido após uma briga com aliados de Roberto Jefferson.