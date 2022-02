Bodytech entra no alvo do presidente da Fundação Palmares em rede social

Nesta segunda (7), Camargo começou a dizer, em suas redes sociais, que a campanha da Bodytech é racista antibrancos

Joana Cunha

A rede de academias Bodytech, que entrou no alvo das redes sociais de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, por uma campanha sobre racismo, retirou seu conteúdo do ar e disse que lamenta a distorção de sua mensagem.

No domingo (6), Camargo resgatou uma publicação divulgada pela empresa em novembro do ano passado. A postagem atribuída à rede de academias afirmava que todas as pessoas brancas reproduzem o racismo e reconhecer-se parte de uma estrutura racista é o primeiro passo. “Tome consciência e combata o racismo nas suas próprias atitudes e falas, mas também nas de pessoas ao redor”, afirmava o texto da empresa.

Nesta segunda (7), Camargo começou a dizer, em suas redes sociais, que a campanha da Bodytech é racista antibrancos. Ele repetiu várias vezes as publicações sobre o mesmo tema contra a companhia e pediu boicote à empresa. Disse que “pretos racistas precisam ser punidos da mesma forma que os brancos” e que “não são vítimas estruturais nem coitadinhos”.

Outros bolsonaristas como a deputada federal Bia Kicis (PSL-DF) endossaram o movimento puxado por Camargo contra a Bodytech.

Em nota, a rede de academias afirma que a mensagem em questão faz parte de uma sequência de uma publicação. “Isoladamente e fora do contexto, traz uma interpretação equivocada de uma mensagem muito clara: a luta antirracista é de todo mundo”, diz a empresa em nota.

“É lamentável que, após dois meses do post original, tenha sido criada uma interpretação errada sobre os valores da empresa, distorcendo a mensagem. E tenha colocado em dúvida o posicionamento correto da companhia, seus acionistas, administradores e funcionários”, completa a Bodytech.