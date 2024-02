Bivar: onça cria asa e voa para o carnaval de Recife

A história é real. Estava lá um observador da política que, no caso, também era um viajante. Um ótimo carnaval a todos

Há apenas um dia do início do início oficial do famoso carnaval Pernambucano, que teve sua abertura antecipada para esta quinta-feira (8) no Marco Zero do Recife, um fato curioso aconteceu com um amigo.

Antes de embarcar no voo que o levaria a um dos principais festejos anuais do país, e que o colocaria em pleno voo ao lado dos principais membros da classe política pernambucana, um fato chamou a atenção de todos que na fila aguardavam para entregarem os cartões de embarque aos educados membros da companhia aérea Azul.

De forma descuidada, um dos passageiros, que trocava afagos com o ex-presidente do time do Sport e ex-presidente do PSL (antigo partido que atualmente compõe o União Brasil) Luciano Bivar, deixou cair uns “trocados” que somavam centenas de reais. As onças se espalharam no chão chamando a atenção dos presentes.

Um jovem rapaz, que ao lado estava aguardando a fila prioritária embarcar, se prontificou a ajudar na coleta do dinheiro. Foi aí quando Luciano Bivar, com muito bom-humor, brincou em clima de carnaval: “eita, esse é meu”, falou com uma das notas na mão.

As risadas constrangidas foram abafadas, porém, pelo clima carnavalesco e pela devolução do animal nacional.

Não viu a cena, contudo, o patriarca da família Coelho que já havia se deslocado à aeronave que ainda demoraria para deixar o solo de Brasilia.

A história é real. Estava lá um observador da política que, no caso, também era um viajante. Um ótimo carnaval a todos !