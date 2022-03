Biden diz que Putin pode ter colocado assessores em ‘prisão domiciliar’

Biden disse que é possível que qualquer retirada das cidades tenha sido ordenada apenas para permitir ataques crescentes em outra área

O presidente Joe Biden disse nesta quinta-feira (31) que o presidente russo, Vladimir Putin, deve estar “isolado” e pode ter colocado alguns de seus assessores em “prisão domiciliar”.

Em um dos primeiros comentários públicos do Ocidente sobre as tensões no Kremlin devido à guerra, Biden também se declarou “cético” sobre a afirmação de Moscou de reduzir suas tropas em algumas cidades da Ucrânia.

“Ele parece estar isolado e há indícios de que demitiu ou colocou em prisão domiciliar alguns de seus assessores”, disse Biden à imprensa quando questionado sobre declarações da inteligência britânica e americana de que Putin não está recebendo informações corretas de seus funcionários sobre as dificuldades na Ucrânia.

Biden moderou seus comentários, afirmando que “há muita especulação” e não quis “dar muita importância a isso”.

Ele também destacou que não tinha certeza do que o Exército russo estava fazendo na Ucrânia depois que Moscou anunciou uma retirada – vista como uma potencial abertura para uma maior desescalada – da capital Kiev e de outra cidade.

Biden disse que é possível que qualquer retirada das cidades – se acontecer – tenha sido ordenada apenas para permitir ataques crescentes em outra área da Ucrânia, a região leste de Donbass.

“Até agora, não há evidências claras de que ele esteja retirando todas essas forças de Kiev. Também há evidências de que ele está reforçando suas tropas no Donbass”, disse Biden.

“Estou um pouco cético. É uma questão em aberto se ele está realmente recuando.”

