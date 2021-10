Aziz critica viagem de Eduardo Bolsonaro: “Tirando foto com dinheiro do povo brasileiro”

Deputado rebateu após saber que foi mencionado pelo presidente da CPI

O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), criticou nesta segunda-feira (18) o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) por viagem do parlamentar a Dubai, capital dos Emirados Árabes. Omar ironizou o deputado e o chamou de “Duduzinho Bolsonaro”.

Para Aziz, Eduardo está gastando o “dinheiro do povo brasileiro”. “Duduzinho Bolsonaro está em Dubai tirando foto com dinheiro do povo brasileiro e acha que é melhor, mais honesto que os outros brasileiros. Acha que é mais patriota”, disparou o presidente da CPI.

“Eu vi uma foto dele aqui, ele de xeque. É o verdadeiro xeque Dudu Bolsonaro”, prosseguiu. Aziz mencionou Eduardo ao lembrar a situação vivida por Manaus-AM na pandemia de covid, quando políticos e cidadãos negacionistas conseguiram reverter medidas de isolamento contra o novo coronavírus.

Eduardo rebate

Após ser mencionado, Eduardo foi às redes rebater Omar Aziz e criticar a esquerda. O deputado postou uma foto vestido com uma roupa tradicional do mundo árabe. “Se postar foto vestido de árabe está irritando os genocidas da esquerda, aqui vai mais uma”, escreveu. “Pessoas inteligentes se lixam para a esquerda”, finalizou.

CPI ouve parentes de vítimas

Próxima do fim e em meio a divergências entre os membros, a CPI da Pandemia ouve hoje parentes de vítimas da doença. Foram escolhidas cinco pessoas, sendo uma de cada região do país, e um membro da ONG Rio de Paz, que atuou no auxílio a pacientes acometidos pelo vírus. Assista ao vivo: