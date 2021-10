Ao vivo: CPI ouve parentes de vítimas da covid-19

Os depoentes de hoje representam as cinco regiões do país. Um deles está em tratamento, com graves sequelas da doença

A CPI da Pandemia ouve parentes de pessoas que morreram em decorrência da covid-19 nesta segunda-feira (18). Os depoentes de hoje representam as cinco regiões do país. São elas: Norte: Mayra Pires Lima, enfermeira de Manaus-AM. Perdeu a irmã, que deixou quatro filhos, por conta do colapso no fornecimento de cilindros de oxigênio em Manaus, no início deste ano;

Mayra Pires Lima, enfermeira de Manaus-AM. Perdeu a irmã, que deixou quatro filhos, por conta do colapso no fornecimento de cilindros de oxigênio em Manaus, no início deste ano; Nordeste : Giovanna Gomes Mendes da Silva, 19 anos. Perdeu a mãe e terá a guarda da irmã de 10 anos;

: Giovanna Gomes Mendes da Silva, 19 anos. Perdeu a mãe e terá a guarda da irmã de 10 anos; Sudeste: Kátia Shirlene Castilho dos Santos. Perdeu pai e mãe. A mãe foi internada na Prevent Senior, em São Paulo, e recebeu tratamento com base no “kit covid”;

Kátia Shirlene Castilho dos Santos. Perdeu pai e mãe. A mãe foi internada na Prevent Senior, em São Paulo, e recebeu tratamento com base no “kit covid”; Sul: Rosane Brandão. Perdeu o marido, que era professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel);

Rosane Brandão. Perdeu o marido, que era professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel); Centro-Oeste: Arquivaldo Bites Leite. Está em tratamento, com graves sequelas da doença. Por impedimento médico de viajar de avião, foi ao Senado de carro, com um acompanhante. Os senadores também recebem Antônio Carlos Costa, representante da ONG Rio de Paz. Assista ao vivo: