Ausência de Braga Netto em ato não altera plano de Bolsonaro para vice, dizem aliados

FÁBIO ZANINI

Integrantes do núcleo da campanha de Jair Bolsonaro (PL) dizem que a ausência do general Walter Braga Netto (Defesa) em ato que marcou o lançamento informal da candidatura à reeleição do presidente não altera os planos de que o militar seja o candidato a vice-presidente. Oficialmente, a cerimônia foi um ato de filiações ao PL.

Braga Netto não estava no evento deste domingo (27), como era esperado por políticos. Os únicos representantes militares na cerimônia foram o general Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), que discursou, e o almirante Bento Albuquerque.

O ministro da Defesa não foi, segundo relatos, porque houve a avaliação de que, por ser titular da pasta que representa os militares, o ideal seria que ele não se expusesse e desse margem a questionamentos de atuação política de fardados.

Além disso, houve o receio de que a presença dele no ato pudesse soar como lançamento de chapa e ferisse a lei eleitoral.