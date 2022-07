Ato em SP reúne Bolsonaro, Daniel Silveira e Eduardo Cunha no mesmo palanque

O presidente usou o evento para repetir os ataques ao STF (Supremo Tribunal Federal) e convidar apoiadores para os desfiles oficiais do 7 de Setembro

O palanque da convenção do Republicanos que oficializou a candidatura ao Governo de São Paulo de Tarcísio de Freitas reuniu na capital paulista neste sábado (30) o presidente Jair Bolsonaro (PL), o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PTB-SP).

Em abril, após o Supremo condenar Silveira a 8 anos e 9 meses de prisão por ofender e ameaçar ministros da corte, Bolsonaro concedeu o benefício da graça ao deputado, livrando-o do cumprimento da sentença.

Silveira compareceu ao evento com uma camiseta com os nomes de bolsonaristas investigados pelo STF por propagação de fake news e de atos antidemocráticos como Roberto Jefferson, Otoni de Paula e Sergio Reis, formando a palavra liberdade ao centro.

No mesmo palco, bem mais discreto e perto de Silveira, estava Cunha. Cassado em 2016, após o impeachment de Dilma Rousseff (PT), do qual foi pivô, ele é hoje apoiador de Bolsonaro e poderá buscar um novo mandato como deputado por São Paulo.

Naquele mesmo ano, ele foi preso preventivamente e obteve a liberdade no primeiro semestre de 2021.

A candidatura agora se tornou possível após uma decisão liminar do juiz Carlos Augusto Pires do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região) de suspender os efeitos de uma resolução da Câmara que o tornava inelegível até 2027 sob acusação de mentir sobre ter “qualquer tipo de conta” no exterior.