Assessor da Presidência foi acionado para acompanhar depoimento de ex-auxiliar de Trump à PF

Os dois foram ouvidos no inquérito dos atos antidemocráticos que apura a atuação de uma suposta milícia digital

Fábio Zanini

FolhaPress

O assessor internacional da Presidência, Filipe Martins, esteve no aeroporto de Brasília nesta terça (7) enquanto a Polícia Federal tomava depoimento do empresário Jason Miller, ex-assessor de Donald Trump e fundador da rede social de direita Gettr, e do empresário Gerald Brant, amigo da família Bolsonaro.

Martins chegou ao local após Miller e Brant acionarem integrantes do governo Bolsonaro e informarem sobre a abordagem da PF pouco antes de embarcarem para os EUA. Ele se apresentou como assessor da Presidência aos policiais e seu nome foi registrado nos autos.

Os dois foram ouvidos no inquérito dos atos antidemocráticos que apura a atuação de uma suposta milícia digital. O relator do caso é o ministro Alexandre de Moraes. Miller e Brant optaram pelo silêncio e não responderam aos questionamentos.

Ambos chegaram ao Brasil no sábado (4) para a conferência conservadora Cpac, em Brasília, organizada pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).

O presidente Jair Bolsonaro citou a abordagem da PF contra o fundador da rede social de direita em seu discurso na avenida Paulista ao criticar Alexandre de Moraes. Segundo Bolsonaro, o ministro teria mandado interceptar “um cidadão americano para ser inquirido”.