Articulação por candidatura de centro e direita não vai contra Bolsonaro, diz Temer

A articulação liderada por Michel Temer (MDB) para unir governadores de direita e centro-direita em torno de uma candidatura presidencial única nas eleições de 2026 não exclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), segundo o próprio emedebista.



Conversas de Temer com os governadores Eduardo Leite (PSD-RS), Ratinho Junior (PSD-PR), Ronaldo Caiado (União Brasil-GO), Romeu Zema (Novo-MG) e Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) irritaram os bolsonaristas que defendem a manutenção do nome do ex-presidente como potencial candidato, ainda que ele esteja inelegível.



Temer reage às críticas e diz que não esperava essa repercussão. Ele afirma que Bolsonaro “tem prestígio eleitoral” e que qualquer candidato à Presidência desse campo que se oponha ao ex-presidente teria dificuldades.



“Veja o caso do Tarcísio. Ele tem sido muito sábio. Ele é bolsonarista, não é desleal ao Bolsonaro, mas firmou uma identidade própria, sem se opor ao Bolsonaro. Ter a oposição do Bolsonaro não dá”, diz Temer.



O emedebista discute com os cinco governadores a elaboração de um programa para o país que estabeleça as prioridades do centro e da direita. Embora alguns políticos enxerguem na articulação o rótulo de uma terceira via, Temer aponta que o grupo não prescinde de Bolsonaro.



“Se Bolsonaro conseguir ser candidato, o que não parece fácil por enquanto, de repente esses governadores ligados a ele direta ou indiretamente podem apresentar um programa a ele”, afirma. “Eu não excluo ninguém. Eu excluo quem não tem programa.”



Nas últimas semanas, Temer se reuniu com Ratinho, Zema e Caiado para discutir o plano de elaboração de um programa e teve uma conversa por telefone com Leite. O ex-presidente também conversou com Tarcísio antes do embarque num voo para Nova York, onde os dois participam de eventos com outras autoridades.



Nos EUA, o governador paulista afirmou que era cedo para pensar em 2026 e que não existe direita sem Bolsonaro. “Falta um ano e pouco para a eleição, tenho que pensar agora em entregar resultado”, disse.



Ele fez a declaração depois que bolsonaristas manifestaram incômodo com as articulações de Temer.



O pastor Silas Malafaia disse que, ao conversar com governadores citados como possíveis candidatos ao Palácio do Planalto, o emedebista havia esquecido de Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.



Já o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) criticou Temer e apontou que o ex-presidente “tem liderança política, mas não tem qualquer liderança eleitoral”.



“É importante lembrar que o precedente das escolhas do Temer é muito ruim. Basta lembrar que, quando ele escolheu algo sozinho, escolheu pelo Alexandre de Moraes no Supremo [Tribunal Federal]. Está feito o convite para que o Temer caminhe conosco”, afirmou Flávio em entrevista ao jornal O Globo.



Temer argumenta que a conversa sobre a criação de um programa de centro e direita, batizada por ele de Movimento Brasil, deve ser feita de maneira independente da discussão sobre uma candidatura.



“Meu tema não é pessoa. Meu tema é programa, projeto para o país. Não nome contra nome, mas programa contra programa. Nada impede que o ex-presidente ofereça um programa para o país”, afirma. “No programa, tem que pensar no país, não tem que pensar no Bolsonaro.”



O emedebista classifica a irritação demonstrada por bolsonaristas em relação a sua proposta como um “sinal dos tempos”. “Você faz uma proposta decentíssima, de colocar projeto contra projeto, e o pessoal se irrita. Esse é o clima que se instalou no país.”



Embora admita que os governadores de direita não podem abrir mão dos vínculos com Bolsonaro, Temer afirma que a disputa concentrada entre Lula (PT) e Bolsonaro (PL) não é boa para o país.



O emedebista diz ter sido procurado por Zema, Ratinho e Caiado para conversar sobre o assunto. E que procurou ele próprio Leite e Tarcísio para que não se sentissem excluídos.



“Se cinco governadores se reunissem e fizessem um programa para o Brasil, de 30 ou 40 páginas, poderiam depois escolher alguém para ser candidato. Em vez de votar em nome, o eleitor poderia escolher um programa”, diz.



Para Temer, é preciso que o grupo trabalhe pela unidade. “Se quatro nomes forem candidatos, o chamado centro não opera”, afirma.



O ex-presidente diz que o programa que defende deve trazer diretrizes para a economia, como um teto de gastos e uma nova reforma da Previdência, que considera indispensável.



O plano, segundo ele, também passaria por educação e saúde, mas não deveria entrar em temas de costumes ou mesmo sobre a anistia para os envolvidos na trama golpista, que deveria permanecer a cargo do STF (Supremo Tribunal Federal).