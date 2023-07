Arruda é condenado e perde direitos políticos por 12 anos

Ele participou do escândalo da Caixa de Pandora, que desviava dinheiro de contratos de governo do DF com empresas de informática

O ex-governador José Roberto Arruda foi condenado pela 2ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a perda dos direitos políticos por 12 anos. Ele participou do escândalo da Caixa de Pandora, também conhecido como Mensação do DEM de Brasília, que desviava dinheiro de contratos de governo do DF com empresas de informática para pagar propina a integrantes do governo de Arruda e deputados distritais, sempre em troca de apoio político. O crime ficou conhecido em 2009.

Outros seis réus foram sentenciados, entre eles, Durval Barbosa, ex-delegado da Polícia Civil e delator da operação, que foi flagrado entregando para Arruda uma sacola com R$ 50 mil. Na época, ele era secretário de Relações Institucionais do governo, e depois, se transformou em delator do esquema.

O vídeo da entrega de dinheiro foi gravado em 2006, e deu origem às investigações. Na época, Arruda disse que era uma doação para a compra de panetones que seriam entregues para famílias carentes de Brasília. Ele chegou a apresentar recibos declarando o recebimento do dinheiro “para pequenas lembranças e nossa campanha de natal”, de 2004 a 2007.

Porém, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF), Arruda forjou e imprimiu os quatro documentos no mesmo dia, utilizando a impressora da residência oficial do GDF, em Águas Claras. A perícia comprovou a fraude.

Além da perda dos direitos políticos, a Justiça também sentenciou o ex-governador a pagar pela ‘reparação do dano’ um valor de R$ 1,5 milhão, além de uma multa no mesmo valor, totalizando R$ 3 milhões.

Em nota, os advogados de Arruda reveleram receber a notícia com “irresignação e descontentamento”. “A defesa informa que recorrerá e acredita na breve cassação ou reforma da sentença”.

Confira todos os sentenciados

José Roberto Arruda;

Durval Barbosa Rodrigues;

José Geraldo Maciel;

Adailton Barreto Rodrigues;

Alexandre Tavares de Assis;

Info Educacional;

Masaya Kondo.

Eleições 2022

No ano passado, Arruda tentou ser candidato ao cargo de deputado federal pelo Distrito Federal. Porém, faltando poucos dias para as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu, por unanimidade, barrar sua candidatura e considerá-lo inelegível.

A decisão atendeu o pedido feito pelo Ministério Público Eleitoral (MPE), que questionou decisão do Tribunal Regional Eleitoral do DF (TRE-DF), que atendeu o registro de candidatura de Arruda mesmo havendo uma condenação contra o ex-governador por improbidade administrativa.