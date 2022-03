Após trocar presidente do Ipea, governo exonera 6 dos 7 diretores do órgão

Além disso, foi exonerado, a pedido, Helder Calado de Araujo do cargo de diretor do Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público

O governo federal exonerou seis dos sete diretores do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), órgão vinculado ao Ministério da Economia. A saída dos seis titulares está publicada no Diário Oficial da União (DOU). Apenas a Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais ficou de fora das exonerações.

Saíram os diretores Manoel Rodrigues dos Santos Junior (Desenvolvimento Institucional); Lenita Maria Turchi (Estudos e Políticas Sociais); Jose Ronaldo de Castro Souza Junior (Estudos e Políticas Macroeconômicas); Ivan Tiago Machado Oliveira (Estudos e Relações Econômicas e Políticas Internacionais); Flávia de Holanda Schmidt (Estudos e Políticas do Estado, das Instituições e da Democracia); e Andre Tortato Rauen (Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura).

No início do mês, o governo já havia trocado o comando do Ipea, que passou a ser presidido por Erik Alencar de Figueiredo, antes subsecretário de Política Fiscal do Ministério da Economia. Ele entrou no lugar do economista Carlos Von Doellinger, que estava à frente do Ipea desde o início do Governo Bolsonaro.

A edição desta quarta-feira do Diário Oficial ainda traz mudanças na Superintendência de Seguros Privados (Susep): Eduardo Fraga Lima de Melo foi exonerado, a pedido, do cargo de diretor, e também Leonardo José Brasil de Carvalho, do cargo de chefe de Departamento. Este foi substituído por Valeria de Souza Chaves.

Além disso, foi exonerado, a pedido, Helder Calado de Araujo do cargo de diretor do Departamento de Relações de Trabalho no Serviço Público da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia.

Estadão Conteúdo