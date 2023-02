Após perder as eleições, Eduardo Cunha marca presença na posse de parlamentares

Cunha foi um político poderoso em Brasília e algoz da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no impeachment

Por Eduardo Gayer e Iander Porcella

O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PTB-SP) marca presença na cerimônia de posse dos parlamentares eleitos nesta quarta-feira, dia 1º. Ele chegou a disputar uma nova cadeira na Casa no ano passado, mas saiu derrotado. Nesta quarta, circula pelo plenário como convidado da filha deputada federal eleita, Danielle Cunha (União Brasil-RJ).

Comandante a mãos de ferro da Câmara entre 2015 e 2016, Cunha foi um político poderoso em Brasília e algoz da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) no impeachment. Foi o ex-presidente da Câmara que autorizou a abertura do processo de cassação por não ter recebido apoio do PT no Conselho de Ética.

O petebista acabou cassado pela Câmara em 2016 e foi preso pelo então juiz da Lava Jato Sergio Moro, que tomará posse nesta quarta como senador pelo União Brasil do Paraná. A condenação se deu por ocultação de contas bancárias no exterior, mas os processos acabaram anulados.