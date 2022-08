Após motociata, Bolsonaro tira foto com crianças nos ombros na Bahia

Com uma jaqueta Harley Davidson, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao palanque em Vitória da Conquista, na Bahia

Com uma jaqueta Harley Davidson, o presidente Jair Bolsonaro chegou ao palanque em Vitória da Conquista, na Bahia, depois de ter participado de uma motociata com simpatizantes de sua campanha. Ele tira fotos com vários apoiadores, inclusive com crianças pequenas que ficaram apoiadas sobre seus ombros.

Estadão Conteúdo