Após falas sexistas, Arthur do Val perdeu 53 mil seguidores

Três dias após áudios vazados com falas sexistas sobre as mulheres ucranianas, o deputado estadual paulista Arthur do Val (Podemos), também conhecido como Mamãe Falei perdeu, segundo o MonitoraBR, quase 53 mil seguidores entre Facebook e Instagram.

Ainda de acordo com a plataforma, entre as palavras mais citadas nos comentários das últimas dez publicações feitas pelo deputado, as palavras mais citadas foram “lixo” (121), “merda” (118), “vergonha” (91) e “caráter” (75).

Na última sexta-feira (04), áudios de do Val enviados para seus colegas do Movimento Brasil Livre (MBL) foram vazados. Neles, o deputado afirma as refugiadas ucranianas que ele teria encontrado na fronteira entre a Eslovênia e a Ucrânia “são fáceis, porque são pobres”.

“Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, disse em uma das mensagens vazadas.

Do Val foi enviado, no último dia 28, pelo MBL à Ucrânia para produzir vídeos sobre a guerra que ocorre no país.

“Só vou falar uma coisa para vocês: acabei de cruzar a fronteia a pé aqui, da Ucrânia com a Eslováquia. Eu juro, nunca na minha vida vi nada parecido em termos de ‘mina’ bonita. A fila das refugiadas… Imagina uma fila sei lá, de 200 metros, só deusa. Sem noção, inacreditável, fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui”, continua Arthur.

Após a repercussão, Do Val, que havia se filiado ao Podemos em janeiro deste ano com a esperança de conseguir apoio do ex-ministro e juiz, Sérgio Moro, também da sigla, para concorrer ao governo de São Paulo, desistiu da candidatura.

“Mano, estou mal. Passei agora, 4 barreiras alfandegárias, duas casinhas pra cada país. Eu contei, são 12 policiais deusas. Que você casa e faz tudo que ela quiser. Eu estou mal, cara, não tenho nem palavras para expressar. Quatro dessas eram minas que, você, se ela cagar, você limpa o c* dela com a língua. Inacreditável. Assim que essa guerra passar, eu vou voltar para cá”, disse em outro áudio.