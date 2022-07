Após Bolsonaro cancelar, Lula se encontra com presidente de Portugal

De acordo com pessoas próximas ao ex-presidente, os dois trataram de temas econômicos, sociais e ambientais

O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, se reuniu neste domingo (3) com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em São Paulo. Ele tinha ainda um encontro marcado com o presidente Jair Bolsonaro (PL) para esta segunda-feira (4), mas foi desmarcado.

O presidente brasileiro se irritou com a agenda do português com Lula, seu principal adversário nas eleições, e decidiu cancelar toda a programação. Ainda hoje, Rebelo deverá se encontrar com o ex-presidente Michel Temer (MDB).

De acordo com pessoas próximas ao ex-presidente, os dois trataram de temas econômicos, sociais e ambientais. A conversa, em uma casa no bairro dos Jardins, em São Paulo durou pouco mais de uma hora.

O encontro irritou Bolsonaro mesmo de antes de ocorrer. Na última sexta (1º), o presidente confirmou à CNN Brasil o cancelamento da agenda devido à reunião de Rebelo com o petista.

“Resolvi cancelar o almoço que ele teria comigo, bem como toda a programação. Ele [Rebelo de Sousa] teria uma reunião com Lula”, afirmou o presidente.

Rebelo de Sousa minimizou o ocorrido em entrevista ontem (2) a jornalistas portugueses. Ele disse não haver “incidente diplomático”.

No ano passado, o presidente português visitou o Brasil para o evento de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, fechado após um incêndio destruir o local.

Na ocasião, as redes de televisão de Portugal destacaram o desencontro entre os dois chefes de Estados: a TVI, por exemplo, observou que, enquanto o português participava do evento, Bolsonaro estava, ao lado de apoiadores, em uma motociata em Presidente Prudente (SP).