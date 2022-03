Ao som de forró e com Bolsonaro, ruralistas fazem festa para Tereza Cristina

O jantar foi promovido pela Associação Brasileira de Proteína Animal e pelo Grupo Aves e Suínos. Após a saída do presidente, Tereza ensaiou uma dança ao som da música “Rindo à Toa”, da banda Falamansa

Empresários ruralistas promoveram na noite desta terça-feira, 8, uma festa em homenagem à ministra da Agricultura, Tereza Cristina. A reunião ocorreu na sede da bancada ruralista, em Brasília, e contou com a presença do presidente Jair Bolsonaro e dos ministros Ciro Nogueira (Casa Civil), Joaquim Leite (Meio Ambiente) e Tarcísio Freitas (Infraestrutura), pré-candidato ao governo paulista, além de parlamentares ligados ao agronegócio.

O jantar foi promovido pela Associação Brasileira de Proteína Animal e pelo Grupo Aves e Suínos. Bolsonaro ficou cerca de duas horas ali. Após a saída do presidente, Tereza ensaiou uma dança ao som da música “Rindo à Toa”, da banda Falamansa.













A homenagem serviu como uma espécie de despedida de Tereza Cristina do comando do ministério. A ministra deixará o cargo, no fim deste mês, para disputar as eleições de outubro. Citada como possível vice de Bolsonaro, Tereza tem dito a dirigentes do Progressistas, seu futuro partido, que quer concorrer ao Senado pelo Mato Grosso do Sul.

O assunto foi tratado durante a festa. Segundo relatos de três deputados presentes ao encontro, Bolsonaro afirmou que Tereza será “uma ótima senadora”. A declaração foi dada após o ex-senador Cidinho Santos (PL-PR) sugerir que o nome da pasta hoje comandada por Tereza passasse a se chamar Ministério da Agricultura e Agroindústria. Ao ouvir isso, o presidente afirmou que a mudança de nome seria uma coisa para uma “ótima senadora fazer”.

Tereza Cristina foi eleita deputada federal pelo DEM em 2018, partido que hoje não existe mais e foi fundido com o PSL para formar o União Brasil. A filiação dela ao Progressistas, principal partido do Centrão, está marcada para o próximo dia 21, em Campo Grande (MS).