Ao mencionar TSE e Jovem Pan, Bolsonaro diz esperar ‘volta à normalidade’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou neste sábado, 22, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a Jovem Pan. O chefe do Executivo, que fala em “censura”, disse esperar que “brevemente” se volte à normalidade. A live, a oito dias do segundo turno, deve durar 22 horas e contar com a participação de diversos aliados do candidato à reeleição. A duração é uma referência ao número de Bolsonaro na urna.

Mais cedo, Bolsonaro já havia falado sobre a Jovem Pan. “No meu governo a imprensa terá liberdade. Imprensa tem que ter liberdade. Imprensa calada é a pior coisa que pode acontecer”, disse o presidente, em Guarulhos (SP). Ele foi interrompido por várias vezes pelo público aos gritos de “Jovem Pan, Jovem Pan, Jovem Pan”.

O chefe do Executivo disse que a imprensa tem que ter liberdade até quando erra. “A primeira a sofrer censura foi a Jovem Pan. Depois serão outros veículos de comunicação”, disse Bolsonaro.

Em três decisões, o TSE determinou que o grupo Jovem Pan conceda direito de resposta ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em razão de declarações de comentaristas da emissora consideradas distorcidas ou ofensivas ao petista. A Corte também abriu uma investigação eleitoral a pedido do PT para que seja apurado se a emissora tem tratado Lula com falta de isonomia em relação a Bolsonaro.

