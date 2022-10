Ao lado de prefeito de Manaus, Bolsonaro diz que Zona Franca ‘será preservada’

O STF revogou uma medida cautelar que havia suspendido, em maio, a redução da cobrança do IPI sobre bens produzidos na Zona Franca

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta segunda-feira, 10, que a Zona Franca de Manaus “será preservada” em um eventual segundo mandato. O chefe do Executivo recebeu no Palácio da Alvorada o prefeito da capital do Amazonas, David Almeida (Avante), que apoia sua candidatura à reeleição. “Tudo resolvido, sem problema”, respondeu Bolsonaro ao ser questionado se havia acordo em relação ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

“A Zona Franca será preservada, como sempre foi em nosso governo”, disse o presidente. O prefeito de Manaus, por sua vez, disse que obteve “todas as respostas” que precisava, sem dar detalhes sobre o que conversou com Bolsonaro. No Amazonas, o governador Wilson Lima (União Brasil), que também apoia o chefe do Executivo, disputa o segundo turno contra o senador Eduardo Braga (MDB), aliado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em 16 de setembro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), revogou uma medida cautelar que havia suspendido, em maio, a redução da cobrança do IPI sobre bens produzidos na Zona Franca. Com isso, voltou a valer o decreto de Bolsonaro que permitiu a redução do imposto apenas para produtos que não concorram com os da Zona Franca, que já tem isenção tributária.

Outros apoios

Bolsonaro também recebeu nesta segunda-feira o prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga (Republicanos), para reforçar sua campanha pela reeleição. O chefe do Executivo tem se reunido desde a semana passada com uma série de parlamentares, governadores e prefeitos que o apoiam. O Alvorada, residência oficial do presidente, foi escolhido como ponto de encontro.

Na sexta-feira, 7, Bolsonaro recebeu o apoio do prefeito de Maceió, JHC, que deixou o PSB para se filiar ao PL, legenda que abriga o presidente. No Alvorada, o prefeito disse esperar uma melhora do desempenho do chefe do Executivo em Alagoas no segundo turno contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). JHC, que pretende fazer campanha para o candidato à reeleição, é aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), que também apoia Bolsonaro.

Ao longo da semana passada, a primeira do segundo turno, Bolsonaro recebeu o apoio de governadores do Sudeste, como Romeu Zema (Novo), de Minas Gerais, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, e Rodrigo Garcia (PSDB), de São Paulo. Do Centro-Oeste, foram visitar o presidente no Alvorada os governadores do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), e de Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil). Da região Norte, Bolsonaro foi apoiado pelos governadores de Roraima, Antonio Denarium (PP), do Acre, Gladson Cameli (PP), de Rondônia, Marcos Rocha (União Brasil), além de Wilson Lima, do Amazonas.

Estadão conteúdo