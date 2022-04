Antes de votar PLN do Plano Safra, é preciso analisar os vetos, diz Pacheco

Pacheco afirmou que os vetos precisarão ser analisados antes, pois trancam a pauta do Legislativo, o que contraria a intenção inicial do Palácio do Planalto

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), confirmou que pretende convocar para a próxima semana uma sessão do Congresso Nacional destinada a analisar vetos do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o projeto que abre um crédito adicional no Orçamento para despesas com o Plano Safra.

O governo condiciona a verba para o Plano Safra à manutenção dos vetos ao Orçamento, que estão na pauta do Legislativo.

No Congresso, no entanto, há pressão para aprovação do PLN (Projeto de Lei do Congresso Nacional) e para a derrubada dos vetos, o que aumentaria o buraco nas contas públicas do governo federal neste ano.

Pacheco afirmou que os vetos precisarão ser analisados antes, pois trancam a pauta do Legislativo, o que contraria a intenção inicial do Palácio do Planalto, que era garantir o crédito adicional na largada da sessão.

A sessão pode ocorrer no próximo dia 28. “É só trabalhar. Resolve os vetos e depois o PLN”, disse o presidente do Senado em entrevista a jornalistas na Casa.

