Anhanguera e Bandeirantes podem ser bloqueadas para motociata com Bolsonaro nesta Sexta-Feira Santa

Bruno B. Soraggi

A Secretaria de Logística e Transportes prepara uma operação para a motociata marcada para esta Sexta-feira Santa (15) e que deixará São Paulo às 10h em direção à cidade de Americana, a 130 km da capital. De acordo com a organização do evento, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve participar do ato.

O evento Acelera para Cristo tem entre os organizadores o empresário Jackson Vilar, que também se apresentou como o organizador da primeira edição do evento, no ano passado, em São Paulo.

Em suas redes sociais, Vilar afirma que Bolsonaro e outras autoridades como o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), pré-candidato ao Governo de São Paulo, estarão presentes no evento.

A reportagem procurou a Secretaria de Comunicação Social do governo federal para confirmar a participação do presidente na manifestação, mas ainda não recebeu retorno.

O secretário João Octaviano Machado Neto (Logística e Transportes) afirma que a pasta está em contato com a concessionária CCR AutoBAn, responsável pelas rodovias Bandeirantes e Anhanguera, para avaliar medidas a serem tomadas durante o ato, como bloqueio total ou parcial das estradas, e emitir boletins com rotas alternativas em caso de tráfego intenso.

Ele alerta que haverá congestionamento na marginal Tietê no fim da manhã por conta da concentração de veículos participando da motociata e que isso deve ocorrer também pelo percurso.

Ainda de acordo com o secretário, policiais militares acompanharão todo o percurso. O trajeto preliminar sugerido pela organização do evento é que o grupo saia do sambódromo em direção à Bandeirantes e, depois, siga pela Anhanguera até Americana, onde o evento se encerra com shows em um parque.

O destino inicial da motociata era o Parque Ecológico de Campinas. Mas, segundo Vilar, o local não teria capacidade para atender ao evento –o que levou à mudança de município.

Em junho de 2021, quando Bolsonaro participou de motociata também em direção ao interior, a rodovia dos Bandeirantes teve de ser bloqueada para a passagem das motos.

Naquele dia, o sistema de monitoramento da rodovia registrou 6.661 passagens de veículos no primeiro pedágio dentro do trecho bloqueado para a motociata, o que indica o número de participantes.

Apoiadores do presidente falaram em 1,3 milhão de motos no evento e que tal número havia entrado para o livro dos recordes, informação falsa logo desmentida pelo Guinness World Records.

Já o governo paulista estimou que o ato contou com a presença de 12 mil motos, isso com a ajuda de recursos de mapa e georreferenciamento, a partir de imagens registradas pelo helicóptero da Polícia Militar.