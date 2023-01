Anderson Torres deve prestar novo depoimento à PF na segunda-feira

Na argumentação, a defesa do ex-secretário afirma que Torres está disposto a responder todas as perguntas que lhe forem feitas

O ex-ministro Anderson Torres, preso em Brasília desde o último sábado (14), deve prestar um novo depoimento à PF (Polícia Federal) na próxima segunda-feira (23), às 10h30.

De acordo com documento obtido pela reportagem, foi a defesa do ex-secretário quem solicitou a nova oitiva. O pedido ainda deve ser aceito pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

Na argumentação, a defesa do ex-secretário afirma que Torres está disposto a responder todas as perguntas que lhe forem feitas, mas o fará após os advogados terem acesso ao inquérito, o que deve acontecer até esta sexta-feira (20).

Torres seria ouvido pela PF nesta quarta-feira (18), mas ficou calado. De acordo com a colunista do UOL Juliana Dal Piva, o ex-ministro pretende quebrar o silêncio nesse novo depoimento.

Ele é investigado por omissão e conivência com os atos golpistas em Brasília no último dia 8, que terminaram com a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes. Na data, ele estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos.

Além disso, durante busca e apreensão na residência do ex-ministro, a PF encontrou um rascunho de um decreto para instaurar estado de defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), com o objetivo de reverter o resultado da eleição. Em nota publicada nas redes sociais, Torres afirmou que o documento “foi tirado do contexto” e seria descartado.