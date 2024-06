Ambiente não é mais coisa de ‘bicho-grilo’, e jovens devem conhecer a amazônia, não Disney, diz Lula

JOÃO GABRIEL

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) defendeu o turismo como uma forma de preservar as florestas do país.



“Queremos dar consciência para a sociedade brasileira de que a questão ambiental não é mais uma questão de ativista, não é mais uma questão universitária, não é mais uma questão de como se dizia antigamente bicho-grilo”, afirmou nesta quarta-feira (5), Dia Mundial do Meio Ambiente.



O presidente defendeu que, tal qual existe o turismo a museus da Europa, é necessário criar uma política de turismo para as matas brasileiras.



“A nossa juventude, os estudantes, muitas vezes, pegam um avião, passam por cima da amazônia e vão ver a Disney, vão ver outra coisa… quando a gente poderia fazer dessa riqueza que a humanidade tem hoje uma coisa extraordinária, para desenvolver economicamente os estados do Norte do país, porque eles não querem ser eternamente extrativistas”, disse.



“Como o coração só sente aquilo que a gente enxerga, é importante que a gente crie condições de fazer com que nossos jornalistas, nossos empresários, nossos estudantes, nossos viajantes, conheçam a amazônia”, completou.



Nesta quarta, o governo lançou uma série de iniciativas ambientais, incluindo a criação de duas novas unidades de conservação, uma no Amazonas e outra na Bahia.



“Tem gente que fica com raiva quando a gente faz um decreto deste. Tem muita gente que acha que era preciso passar uma motosserra para acabar com a floresta —quando hoje está claro que manter a floresta em pé e bem cuidada pode ser tão rentável para os estados e os povos que moram na floresta do que qualquer outro investimento”, disse.



Lula afirmou, então, que é necessário mudar essa compreensão acerca do meio ambiente, fazendo uma opção diferente sobre o uso da floresta, para evitar tragédias socioclimáticas, como a do Rio Grande do Sul.



O governo divulgou novos dados do sistema Deter, do Inpe (Instituto Brasileiro de Pesquisas Espaciais) que mede alertas de desmatamento e é usado para orientar ações de fiscalização.



Os números indicam não só uma nova queda na amazônia, mas que o ritmo da destruição começa arrefecer também no cerrado bioma no qual, até aqui, o governo enfrenta dificuldades com suas políticas ambientais.



Durante todo o ano de 2023, em comparação com 2022, houve um aumento de 43,6% nos alertas de desmate no cerrado. Agora, eles começam a cair.



Houve redução de 8% no compilado dos quatro primeiros meses do ano de 2024, em comparação o mesmo período no ano anterior. A queda aumentou para 12,9% no agrupado dos cinco primeiros meses indicando, portanto, que a destruição desacelerou.