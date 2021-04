‘Alguém está mentindo’, diz governador Wellington Dias sobre veto da Anvisa à Sputnik V

“O governo brasileiro tem que fazer comunicado aos outros países e à OMS sobre o risco que a Sputnik V representa para a humanidade, segundo a Anvisa”, declarou Dias

Mônica Bergamo

São Paulo-SP

Os governadores do nordeste ficaram surpresos e alguns deles viram com desconfiança as afirmações contundentes da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) contra a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia.

A diretoria da agência negou na segunda (26), por unanimidade, pedidos de aval à importação excepcional do imunizante. Entre outras coisas, afirmou que há falhas de desenvolvimento que resultam em incertezas quanto à qualidade, segurança e eficácia do produto.

Disse ainda que foi detectada “presença de adenovírus replicante na vacina”, o que seria uma “uma não-conformidade grave”. Um eventual veto ou restrições da Anvisa já era esperado -mas não a desqualificação completa da Sputnik V.

“A Anvisa está dizendo que a vacina inteira não presta, que ela é perigosa e que representa um risco para o ser humano”, diz o governador do Piauí, Wellington Dias, presidente do Consórcio Nordeste, que reúne governadores da reunião e firmou contrato para a importação de 37 milhões de doses da Sputnik V.

“A vacina é feita pelo maior e mais antigo centro de pesquisa do planeta, o Instituto Gamaleya. Foi aprovada pelas agências de 16 países, entre eles a Rússia, a Argentina e o México. Está sendo aplicada em mais de 60 países e a OMS deve incorporá-la ao consórcio mundial de vacinas. Mas a Anvisa diz que ela é extremamente arriscada. Alguém está mentindo”, segue Wellington Dias.

“O Brasil precisa alertar o planeta. O governo brasileiro tem que fazer comunicado aos outros países e à OMS sobre o risco que a Sputnik V representa para a humanidade, segundo a Anvisa”, segue ele. “A agência não é um centro de ciência e pesquisa. Mas apontou impurezas, falhas em regras de higiene e disse que não há monitoramento para comprovar a eficácia e a segurança da vacina. É grave”, diz o governador.

Dias afirma que o Consórcio Nordeste já enviou o voto da Anvisa ao fundo soberano que financiou o desenvolvimento da Sputnik V. Ele viajou a Brasília e deve se reunir virtualmente com os russos e com a própria agência.

Segundo o governador do Maranhão, Flavio Dino (PCdoB-MA), os governos que já firmaram contrato para a compra esperam uma contestação científica para, se for o caso, contestar a decisão da Anvisa no STF (Supremo Tribunal Federal).

As informações são da Folhapress