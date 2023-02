Alexandre de Moraes envia pedido de liberdade de Torres à PGR

Moraes enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) o pedido de revogação de prisão feita por Anderson Torre

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) o pedido de revogação de prisão feita pelo ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres. O pedido da defesa foi apresentado na segunda-feira, 6.

Torres está preso preventivamente em Brasília sob suspeita de omissão e conivência com os atos golpistas que resultaram na depredação das sedes dos três Poderes em Brasília, em 8 de janeiro.

Na semana passada, Moraes revogou a prisão preventiva do ex-comandante da Polícia Militar do DF Fábio Vieira, que também é investigado por suspeita de omissão no comando das forças de segurança no dia dos atos.

Estadão Conteúdo