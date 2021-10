Alckmin e Haddad discutirão propostas para a saúde em evento de sindicato dos hospitais

Intitulado “Saúde São Paulo – Diálogos”, o projeto, que ocorre a partir deste mês, pretende discutir propostas

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O ex-prefeito da capital paulista Fernando Haddad (PT) e o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB), que devem disputar o Governo do estado em 2022, serão entrevistados em série de talk shows promovidos pelo SindHosp (Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios de São Paulo). Intitulado “Saúde São Paulo – Diálogos”, o projeto, que ocorre a partir deste mês, pretende discutir propostas para a área da saúde no estado.

Alckmin, que deve deixar o PSDB para concorrer ao cargo, participará da conversa no próximo dia 19. Já o petista Fernando Haddad participará no dia 26. Nomes como o vice-governador de SP, Rodrigo Garcia (PSDB), escolhido por João Doria para sua sucessão, a cardiologista Ludhmila Hajjar e o presidente da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein, Sidney Klajner, também participarão.



O SindHosp também está realizando pesquisa com diversos segmentos da sociedade, entre políticos, cientistas e gestores de saúde, para elaborar um documento com propostas para a saúde dos paulistas que será entregue aos candidatos ao governo estadual e a deputados. A iniciativa conta com apoio do Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento).