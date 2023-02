Alckmin debate crédito do Pronampe com parlamentar

O parlamentar é relator da matéria na Câmara dos Deputados e tem se reunido com representantes das áreas técnicas do governo

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin (PSB), se reuniu, na manhã desta quinta-feira (15), com o deputado federal Yury do Paredão (PL) para discutir a Medida Provisória 1.139, que flexibiliza o acesso ao crédito oferecido no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe).

O parlamentar é relator da matéria na Câmara dos Deputados e tem se reunido com representantes das áreas técnicas do governo, assim como com os setores da economia envolvidos na medida.

Segundo Yury, o objetivo, além da geração de postos de trabalho, é a garantia da manutenção do emprego aos trabalhadores das micro e pequenas empresas, segmento responsável por mais de 50% das vagas formais no país.

O texto da proposta amplia para seis anos o prazo para quitação das parcelas dos empréstimos, e o parlamentar também busca reduzir as taxas de juros pagas pelos empreendedores.