Ainda em Orlando, Bolsonaro critica atos em Brasília

O ex-presidente afirmou que sempre esteve dentro das quatro linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis

Jair Bolsonaro, que fugiu para Orlando, nos Estados Unidos, antes da posse de Lula, eleito no pleito ocorrido em outubro, se manifestou contra os atos terroristas ocorridos em Brasília na tarde deste domingo (8).

“Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra”, escreveu ele no Twitter.

O ex-presidente também repudiou as acusações atribuídas a ele por parte do atual chefe do executivo do Brasil, e afirmou que sempre esteve dentro das quatro linhas da Constituição, respeitando e defendendo as leis, a democracia, a transparência e a liberdade.