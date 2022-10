Ainda é possível pedir voto em trânsito para o 2º turno?

Mesmo sem ter votado no 1º turno, quem pediu o voto em trânsito no 2º turno poderá ir às urnas normalmente no dia 30 de outubro

Eleitores que estarão fora de seu local de residência durante o 2º turno não podem mais pedir o voto em trânsito. No 1º turno, cerca de 330 mil pessoas exerceram a cidadania longe de suas casas. Entretanto, o prazo para solicitar esse tipo de voto foi encerrado no dia 18 de agosto, e não vai reabrir para a segunda parte das eleições. Mesmo sem ter votado no 1º turno, quem fez o pedido para votar longe de casa no 2º turno poderá ir às urnas normalmente. Caso não compareça às urnas, o eleitor tem até 60 dias após o fim de cada pleito para justificar a ausência. Segundo dados do TSE, 314 mil eleitores pediram o voto em trânsito no 2º turno. O voto em trânsito só vale para o território nacional. Quem mora fora do Brasil precisa transferir a zona eleitoral para o país em que vive, e o prazo para isso também já acabou.