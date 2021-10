Aécio faz pressão ‘agressiva’ para tucanos em MG não apoiarem Doria, dizem aliados do governador

“A gente tem observado a direção do partido ligada a Aécio fazendo constantes manifestações agressivas”, disse

O volume do apoio de Minas Gerais a João Doria nas prévias do PSDB é assunto tabu entre os tucanos paulistas. Minas, que representa aproximadamente 10% dos filiados, é reduto de Aécio Neves, apoiador do governador gaúcho Eduardo Leite.

O discurso no diretório paulista é de que Aécio tem pressionado os correligionários em seu estado a não se manifestarem a favor de Doria, e por isso prefeitos e vereadores têm evitado fazer campanha para o paulista. “Essas manifestações dele [Aécio] de forma agressiva são algo que para nós é um absurdo dentro de uma estrutura partidária de disputa interna”, diz Marco Vinholi, presidente do diretório paulista do PSDB.

“A gente tem observado a direção do partido ligada a Aécio fazendo constantes manifestações agressivas”, disse, acrescentando que “o voto é secreto”. “Essa pressão, que nós entendemos como absurda, é para inibir que as pessoas se manifestem. Tenho certeza que isso só nos ajuda em Minas Gerais.”

Um dos apoios declarados a Doria em Minas é o do ex-presidente estadual do partido Domingos Sávio, que é deputado federal.