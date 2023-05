Advogados pedem que Deltan seja investigado

O grupo Prerrogativas apresentou uma petição à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo que Deltan Dallagnol seja investigado

Mônica Bergamo

São Paulo, SP

O grupo Prerrogativas apresentou uma petição à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedindo que Deltan Dallagnol seja investigado por uma série de fatos elencados pelo deputado federal Glauber Rocha (PSOL-RJ) em discurso no plenário da Câmara dos Deputados.

O deputado Rocha questionou, entre outras coisas, se “é verdade” que Dalagnoll “adquiriu dois apartamentos, de 400 metros quadrados cada um, no edifício Plymouth Hills, em Curitiba, o primeiro comprado por R$ 1,8 milhão, quando o preço de avaliação do prédio era de R$ 2,3 milhões, e o outro foi comprado em leilão em nome de sua esposa por R$ 2 milhões”.

Perguntou também, no discurso, se o ex-deputado, cassado na terça (16), “comprou quatro lojas da Hering em shoppings de Curitiba, todas em nome de seus familiares”. A negociação, disse, teria sido “conduzida diretamente” por Dallagnol.

O deputado seguiu com questionamentos sobre diárias recebidas pelos procuradores da Lava Jato quando Dallagnol coordenava a operação, e também sobre palestras remuneradas dadas por ele na época.

O discurso e o petição do Prerrogativas à PGR foram feitos antes de Dallagnol perder o mandato.

“Vamos repetir o pedido no foro adequado”, afirma o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do Prerrogativas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O grupo Prerrogativas, mais conhecido como clube da impunidade, tem pouco a fazer a não ser perseguir seus adversários políticos, e todas as iniciativas que tomam só comprovam que eles não são e nem nunca foram garantistas de verdade, mas sim uma guerrilha petista servil a todas as vontades e desejos de Lula”, disse Dallagnol, por meio de nota.

“Qualquer pedido do Prerrogativas contra mim é uma medalha de honra de que fiz o certo na minha luta contra a corrupção.”