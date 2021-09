Advogada relata invasão de seu escritório após denúncia de médicos da Prevent

Segundo ela, os invasores duplicaram os IPs de suas máquinas, levaram documentos e fizeram “um arrastão no prédio”

Constança Rezende e Renato Machado

A advogada Bruna Morato, que representa médicos da Prevent Senior, disse que seu escritório em São Paulo foi invadido por um grupo, depois que foram divulgadas as denúncias contra a operadora.

Segundo ela, os invasores duplicaram os IPs de suas máquinas, levaram documentos e fizeram “um arrastão no prédio”. “Levaram computador, entraram na minha sala e em outras, pegando também pastas de documentos e colocando em outras, como se fosse uma brincadeira”, disse.

Morato disse que registrou o caso na Polícia Civil de São Paulo e disse que a entrada do grupo, composto por “pessoas bem vestidas”, foi registrada pelas câmeras da recepção do edifício. “Isso gerou uma intimidação. Não posso afirmar qualquer relação com a empresa (Prevent), mas aconteceu, e desde então tenho me sentindo ameaçada”, disse.