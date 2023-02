Acesso à Esplanada é restrito em posse do Congresso e volta do STF

O fechamento da esplanada foi anunciado na semana passada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB)

A Esplanada dos Ministérios amanheceu nesta quarta-feira (1) com acesso restrito no dia de posse de deputados e senadores e na cerimônia de retomada dos trabalhos de ministros do Supremo Tribunal Federal.

Apenas veículos autorizados podem adentrar à via que leva à Praça dos Três Poderes. Somente servidores, autoridades e convidados poderão acessar o espaço, com controle de credenciais feito por servidores dos órgãos responsáveis.

Os planos de segurança para a região foram intensificados após os ataques golpistas em 8 de janeiro.

O fechamento parcial das vias causou grandes pontos de trânsito na região, que concentra grande volume de carros tentando chegar próximo ao prédio do Congresso.

Há veículos do DETRAN estacionados ao longo das vias. Militares da Força Nacional reforçam o esquema de segurança.

O fechamento da esplanada foi anunciado na semana passada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino (PSB).

Até quinta (2), haverá reforço do policiamento, com de tropas especializadas, segundo a Secretaria de Segurança Pública do DF. Equipes de atendimentos de emergência e combate a incêndios atuarão no local e haverá reforço nos efetivos das delegacias.

A região será monitorada pelas forças de segurança do DF, por meio de imagens de câmeras, drones e informações enviadas ao Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob).