Acenos para Lula

O deputado brasiliense Luís Miranda teve uma eleição surpreendente, em 2018, pois fez campanha sem colocar os pés na capital. Ficou nos Estados Unidos, onde morava, fazendo postagens.

Elegeu-se, fez parte da base de Bolsonaro, mas rompeu com o presidente após uma manobra desastrada a respeito de fraudes nas compras de vacinas.

Depois, em manobra mais desastrada ainda, confiou nos seguidores das redes sociais e transferiu o título eleitoral para São Paulo. Perdeu.

Mas continua ativo nas redes. Acaba de postar uma imagem com Lula, acompanhada de uma mensagem: “não estarei no congresso, mas me mantenho ao lado da população cobrando os compromissos assumidos, inclusive da Reforma Tributária”.

Algo a comemorar

Luis Miranda pode não ter levado a reeleição, como pretendia, mas teve uma conquista a festejar: a aprovação de seu projeto de reforma tributária, a PEC 128, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara.

Dentro de seu caminho de aproximação de caciques do próximo governo, acredita que a nova equipe econômica deverá aproveitar sua proposta.