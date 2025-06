‘Abin paralela’: Dino foi alvo após pedir investigação

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi um dos alvos do esquema de espionagem ilegal montado na Agência Brasileira de Inteligência (Abin), enquanto ocupava o cargo de ministro da Justiça do governo Lula.

Segundo a investigação da Polícia Federal (PF), Marcelo Furtado, oficial de Inteligência da Abin que atuou no Departamento de Operações de Inteligência, produziu levantamento relacionado a aquisições de ferramentas de monitoramente feitas pelo então ministro da Justiça enquanto era governador do Maranhão.

O inquérito da PF para investigar o sistema First Mile, usado no esquema da Abin, foi requisitado por Dino, em 2023. A investida de Furtado teria o objetivo de “causar embaraço à apuração”, se fosse constatado que Dino teria interesse em sistema similar.

Estadão Conteúdo