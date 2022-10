95% dão certeza de votar no segundo turno e 2%, talvez; outros 2% pretendem faltar, mostra Datafolha

A intenção de ir votar varia pouco entre eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que disputam a Presidência

Carolina Linhares

São Paulo, SP

Pesquisa Datafolha mostra que a grande maioria da população afirma que com certeza irá votar no segundo turno da eleição, no próximo dia 30. A abstenção é um fator que tem preocupado as campanhas.

A intenção de ir votar varia pouco entre eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), que disputam a Presidência da República. Os números também estão estáveis em relação à rodada anterior.

De acordo com o instituto, 98% dos eleitores pretendem votar, sendo que 95% indicam que com certeza irão votar e 2% indicam que talvez irão votar (a soma chega a 98% levando em conta o arredondamento das casas decimais). Outros 2% responderam que não pretendem ir votar.

Entre eleitores de Lula, 96% dizem que irão votar com certeza, 3% talvez e 1% não pretende votar.

Já entre quem declara voto em Bolsonaro, 97% afirmam que irão às urnas, 1% talvez e 1% não pretende votar.

O número de abstenções nas urnas, ou seja, de pessoas que não compareceram para votar, chegou a 32,7 milhões (20,9% dos eleitores) no primeiro turno.

Embora o resultado seja estável se comparado às eleições de 2018 (20,3%), é a maior abstenção das últimas seis eleições majoritárias.

A nova pesquisa Datafolha, contratada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo, ouviu 2.912 pessoas, de segunda-feira (17) a esta quarta, em 181 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, considerando o índice de confiança de 95%.

O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) com o número BR-07340/2022.