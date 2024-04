8/1: Moraes manda prender de novo coronel da PMDF

Menos de uma semana após determinar a liberdade do coronel Marcelo Casimiro Vasconcelos Rodrigues, da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes voltou e mandou prender, novamente, o militar.

Casimiro é acusado omissão durante os atos antidemocráticos ocorridos no dia 8 de janeiro de 2023. Na data, o coronel era chefe do 1º Comando de Policiamento Regional da PMDF.

O militar foi preso em 18 de agosto de 2023 e ficou até o último dia 28. Além dele, outros cinco integrantes da PMDF foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por omissão, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado, golpe de Estado e violação dos deveres.