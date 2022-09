52% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum; 39%, em Lula, mostra Datafolha

Dizem não votar nele de jeito nenhum 52%, ante 39% que afirmam isso do líder da corrida, Luiz Inácio Lula da Silva (PT)

Apesar de todo tipo de esforço, o presidente Jair Bolsonaro (PL) chega à reta final do primeiro turno da eleição deste ano como o candidato mais rejeitado no páreo. Dizem não votar nele de jeito nenhum 52%, ante 39% que afirmam isso do líder da corrida, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

É o que aferiu a nova pesquisa do Datafolha, que ouviu 6.800 pessoas de terça (27) a quinta (29) em 332 cidades. A primeira rodada da eleição é neste domingo (2), e haverá um segundo turno no dia 30 de outubro caso nenhum candidato tenha 50% mais um dos votos válidos (sem nulos e brancos).

O levantamento mostrou a estabilidade no desapreço pela figura do presidente-candidato. Desde o início desta série, em maio de 2021, Bolsonaro nunca teve menos de 51% de pessoas que dizem não votar nele de forma alguma.

Não foi por falta de tentativa. O presidente operou grande dispersão de bondades econômicas, como o aumento do Auxílio Brasil para R$ 600 e as seguidas baixas nos preços administrados de energia, como gás e gasolina, após intervir na Petrobras com esse fim.

Além disso, tentou modular o tom de sua agressiva retórica pública, ora a acirrando para fidelizar seu eleitorado na casa dos 30%, ora buscando acenar a setores de centro que o apoiaram em 2018. Deu atenção especial às mulheres, onde é mais rejeitado e tem pior intenção de voto, colocando a primeira-dama Michelle no centro de sua campanha.

Não funcionou nesse particular: rejeitam o presidente como candidato 56% das eleitoras, o volumoso grupo amostral de 52% dos ouvidos pelo Datafolha.

Já Lula viu sua rejeição subir um pouco ao longo da campanha, mas está estacionado na faixa atual, sinal de que a elevação do tom dos ataques de Bolsonaro contra si, recuperando acusações antigas de corrupção e chamando o ex-presidente de ladrão de forma contundente, não surtiu muito efeito.

Ainda assim, a rejeição do petista não é baixa, o que comprova ainda mais o caráter plebiscitário deste pleito, que adiantou com o esmagamento das candidaturas alternativas uma disputa de segundo turno para o primeiro –restando saber se ele trará ou não uma decisão no domingo.

Os terceiros colocados na corrida mantiveram sua rejeição estável. Não votam de forma alguma em Ciro Gomes (PDT) 24%, e em Simone Tebet (MDB), 15%.

A pesquisa do Datafolha tem dois pontos percentuais de margem de erro, foi encomendada pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo e registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR-09479/2022. O índice de confiança é de 95%.