401 urnas eletrônicas foram substituídas até 9h30, informa TSE

Esse número representa 0,07% do total de urnas à disposição para as eleições. No total, são 472.075 urnas de votação

José Marques Em boletim de ocorrências divulgado na manhã deste domingo (2), o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) informou que foram substituídas 401 urnas eletrônicas em zonas eleitorais até as 9h30. Esse número representa 0,07% do total de urnas à disposição para as eleições. São 472.075 urnas de votação e, para eventual substituição dessas em caso de defeitos, há 63.185 urnas de contingência. No total, o TSE informa que há 156.454.011 eleitores aptos a votarem nas eleições brasileiras.