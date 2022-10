20% dos eleitores de Lula dizem que o objetivo principal é derrotar Bolsonaro, diz Datafolha

A escolha para derrotar o rival tende a ser mais frequente entre eleitores mais ricos e mais escolarizados

Pesquisa do Datafolha aponta que 17% dos eleitores decidiram seu voto no segundo turno da eleição presidencial com o objetivo principal de derrotar o outro concorrente, ante 80% que fizeram sua escolha por entenderem que estão votando no melhor candidato.

O volume de eleitores que decidiram o voto principalmente para impedir a vitória de um outro candidato é maior entre entrevistados que declaram intenção de votar no ex-presidente Lula (PT), de acordo com o instituto.

Nesse segmento do eleitorado, 20% dizem que o objetivo principal é derrotar o adversário – no caso, Jair Bolsonaro (PL).

Já ao se levar em conta apenas os eleitores do atual presidente, 13% citam como razão maior a intenção de barrar o triunfo do outro candidato –no caso, Lula.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

O Datafolha ouviu 2.898 pessoas em 180 municípios de todo o país entre quinta (13) e esta sexta-feira (14).

A escolha para derrotar o rival tende a ser mais frequente entre eleitores mais ricos e mais escolarizados.

Entre quem tem curso superior, a taxa sobe para 22%, ante os 17% da população em geral.

No recorte por ocupações, a taxa tem um pico no segmento dos estudantes, na qual atinge 34%.

Entre os que declaram ser evangélicos, o índice recua para 12%.

O questionamento da pesquisa ganha importância dentro do contexto da disputa marcada por um chamado “duelo de rejeições” no segundo turno, no qual os dois candidatos possuem um grupo amplo que descarta qualquer possibilidade de votar em um ou em outro.

Nesta pesquisa, 51% dizem não votar em Bolsonaro de jeito nenhum, ante 46% de Lula.

A pesquisa foi contratada pela Folha e pela TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-01682/2022.