Nesta sexta-feira (21), a Polícia Militar entregou 60 cestas básicas à ONG Fênix Brasil, na Estrutural. A entidade atende cerca de 250 famílias de mulheres vítimas de violência e adolescentes grávidas. Os alimentos foram doados por produtores rurais e por centenas de voluntários que entregam diariamente as cestas nas unidades da PM.

A dona de casa Leudenir Ferreira ficou muito contente ao receber os alimentos. “Quero agradecer de coração a PM por essa doação”, disse emocionada. Ela perdeu a mãe há dois meses vítima de covid-19. Leudenir revela que, desde que ficou órfã, começou a passar necessidades porque as duas viviam da aposentadoria da mãe.





“Essa ação aproxima a PM da comunidade e dá dignidade às famílias necessitadas”, ressalta. “O apoio da Polícia Militar ajuda a gente a manter nosso trabalho”, afirma a presidente da ONG Fênix Brasil, Luciene Alves. A instituição promove cursos de cozinha criativa, oficinas de corte e costura e fabricação de pães.

O coronel Jorge Eduardo Naime, chefe do Departamento Operacional da Polícia Militar (DOP), a corporação vai continuar a ser ponte entre a sociedade e as famílias carentes. “Procuramos ONGs parceiras para ajudar as pessoas que têm necessidades”, explica.

