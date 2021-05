GDF inaugura pavimentação na Fazenda Água Limpa

O investimento é de R$ 1,2 milhão, sendo que R$ 800 mil foram custeados por emenda parlamentar repassada pelo deputado distrital Hermeto

Na manhã desta sexta-feira (21), o Governo do Distrito Federal inaugurou a pavimentação de acesso à Fazenda Água Limpa, na DF-055. A pavimentação vai beneficiar cinco mil motoristas que trafegam pelo local, além de acabar com dois problemas crônicos: o da poeira, durante o período da seca, e o da lama, nas chuvas. “Unindo todos conseguimos resolver os problemas. Muitas obras paradas aqui no DF e com o tempo vamos botando pra frente com muita força”, disse o governador Ibaneis Rocha (MDB).

O investimento é de R$ 1,2 milhão, sendo que R$ 800 mil foram custeados por emenda parlamentar repassada pelo deputado distrital Hermeto. “Assim que a emenda foi liberada, no dia seguinte já estávamos começando”, disse o parlamentar.

A obra, que está nas mãos do Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER/DF), inclui drenagem, sinalização horizontal e vertical e a instalação de meios-fios. O diretor-geral do DER/DF, Fauzi Nacfur Júnior, disse que o governador deu o prazo de 40 dias e a obra foi entregue em 30 dias.

Presente no evento, o diretor geral da Fazenda Água Limpa, Reginaldo Pereira, lembrou da importância da obra para o local. “A fazenda suporta mais de 2200 estudantes, essa via traz segurança para os alunos, conforto. Sempre foi uma problemática esse trecho. Agradeço a equipe do governador pela obra no tempo recorde”, afirmou.