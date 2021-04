PF faz dupla operação contra fraudes no auxílio

Alvo da vez é um grupo que invadia contas para tomar o benefício dos cidadãos. Um dos envolvidos é suspeito de mais de 170 fraudes

A Polícia Federal realiza nesta sexta-feira (16) duas operações simultâneas contra fraudes no auxílio emergencial. As ações ocorrem em cidades de São Paulo. O alvo, no entanto, é uma única organização criminosa.

As operações foram batizadas de “Lotter” e “Botter”. Lotter é um termo usado para definir pessoas que usam a internet para enganar vítimas; botter são usuários que operam robôs (bots).

Na operação “Lotter”, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão e um de prisão temporária em Campinas-SP. Já na operação “Botter”, são cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Tatuí-SP, Boituva-SP e um na capital.

Segundo as investigações, o grupo criminoso usava espécies de robôs para invadir contas de beneficiários, tomar o dinheiro do auxílio e transferir os valores para eles próprios. Mais de 135 mil pessoas foram furtadas, o que acabou lesando 225 famílias, estima a PF.

Dentre os membros do grupo, há um homem suspeito de fraudar mais de 170 auxílios emergenciais em 2020, o que soma R$ 435 mil em prejuízo para pessoas que tinham direito ao benefício.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de furto mediante fraude, estelionato, falsidade ideológica e formação de organização criminosa. As penas somadas podem chegar a quase 30 anos de prisão.